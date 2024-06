Quando, qualche giorno fa, Prime Video ha annunciato di aver ordinato la produzione della serie Young Sherlock (ECCO I DETTAGLI) che vedrà Guy Ritchie impegnato nella doppia veste di produttore e regista, in molti hanno letto la cosa come un definitivo addio alla possibilità di rivedere insieme sul grande schermo Robert Downey Jr e Jude Law in Sherlock Holmes 3.

In realtà però, nel corso di un intervista, la produttrice – nonché moglie di Robert Downey Jr – Susan Downey ha dichiarato che non tutte le speranze sono perdute, ma che per rivedere suo marito con Jude Law in uno Sherlock Holmes 3 c’è bisogno di un’idea davvero forte.

Quando le viene domandato se abbia novità in tal senso ha così risposto:

No, non ci sono aggiornamenti, a parte il fatto che è ancora molto vivo nei nostri cuori. Ogni giorno io e Robert parliamo di “Quale potrebbe essere una nuova, valida versione di quella storia?”. Perché ogni volta che Robert ed io trascorriamo del tempo insieme a Jude, cosa che per fortuna succede alcune volte all’anno, penso solo “Posso riportare questa coppia di ragazzi sul grande schermo?” perché è pura magia. Deve esserci una ragione davvero forte per farlo, deve essere una grande storia, e abbiamo alcune cose in lavorazione.

