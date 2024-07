Ieri abbiamo visto il nuovo trailer di Trap, la pellicola di M Night Shyamalan in arrivo a inizio agosto nei cinema italiani.

In un’intervista ospitata sulle pagine di Empire, proprio Shyamalan spiega come abbia proposto l’idea alla base di Trap “Cosa accadrebbe se Il silenzio degli innocenti fosse ambientato durante un concerto di Taylor Swift?”.

Il filmmaker, che per la sua opera si è ispirato all’Operazione Flagship, una vera operazione messa in atto nel 1985 dagli U.S. Marshals per catturare dei fuggitivi, racconta:

È stato esilarante. I poliziotti erano letteralmente delle cheerleader e delle mascotte. Questi ragazzi stavano ballando mentre entravano in scena. E sono stati tutti ripresi. Era così perverso e divertente.

In pratica ho diretto un intero concerto! E non era solo una cosa che accadeva sullo sfondo. È altrettanto importante. Non c’è nessun concerto finto in corso. Amo l’idea del cinema come quello di una finestra dentro altre finestre. Uno dei motivi per venire a vedere il film al cinema è perché c’è letteralmente un vero concerto che non puoi vedere da nessun’altra parte se non in quel film.