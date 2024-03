La performance in rosa di Ryan Gosling è stata uno dei momenti più memorabili dell’ultima cerimonia degli Oscar. Ad accompagnare nella danza e nel canto di I’m just Ken c’erano anche gli altri Ken del film Barbie, tra cui Simu Liu.

L’attore aveva rivelato a ottobre di essersi strappato il tallone d’Achille durante un weekend con gli amici e di dover aspettare sei mesi per riprendersi completamente. Nonostante le indicazioni però Liu ha deciso di essere lo stesso presente sul palco degli Oscar dopo 4 mesi dall’infortunio.

Sicuramente mi sono chiesto: “Dovrei farlo?” Stavo parlando con il mio fisioterapista e lui mi ha risposto: “Mmmm”, ma io ho detto: “Non importa, lo farò comunque”. Alla fine è tutto andato bene. Ryan aveva una visione così specifica di ciò che voleva. Ed è stato un momento perfetto.

Ricordiamo che I’m just Ken non ha vinto l’Oscar come miglior canzone, ma Barbie non è rimasto a mani vuote. Il premio infatti è andato alla canzone di Billie Eilish What Was I Made For. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

