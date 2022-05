Oddio, ho ancora le email che mi mandava il mio capo addetto alle feste di compleanno a tema supereroi. Ci sono tutti i dettagli, perciò so dov’ero e quando e sopratutto quale supereroe interpretavo e quanto mi pagavano. Ricordo le parti belle… ogni tanto riuscivi a realizzare i sogni di un bambino, se era abbastanza piccolo credeva davvero che fossi Spider-Man. Lo adoravo, e poi era all’inizio della mia carriera da attore quindi era un modo per affinare la mia tecnica. Ma ricordo sicuramente anche le parti brutte, quando i bambini non ci credevano e facevano di tutto per dimostrare che fossi uno Spider-Man fasullo, aggredendomi o provando a togliermi la maschera. Erano piccoli investigatori e volevano arrivare al fondo della questione. Spesso i genitori di quei bambini stavano a breve altrove con gli amici e quindi a me toccava fare il babysitter per un’ora o due.

Prima di diventareper i Marvel Studios,aveva già provato a interpretare dei supereroi. Come raccontato in un’intervista con EW per la promozione del suo libro, l’attore si travestiva da personaggi dei fumetti per la feste di compleanno:

Ha poi aggiunto:

Adesso mi pagano un po’ di più, anche se continuo a correre in giro con tute attillate, facendo finta di essere un supereroe.

Cosa ne pensate delle parole di Simu Liu? Diteceo nei commenti!