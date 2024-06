Tutti quanti ricordano la memorabile campagna virale dedicata al primo capitolo di Smile e sembra proprio che la campagna promozionale dell’atteso sequel dell’inquietante horror, Smile 2, non sarà da meno.

Come riportato da Bloody Disgusting, da poche ore su Instagram e sul web è approdata una nuova cantante, Skye Riley – con tanto di account ufficiale @SkyeRileyNation – per promuovere il suo prossimo (e unico) singolo, Blood on White Satin, di cui trovate un video promozionale qui di seguito.

E mentre una scia di fan nei commenti non vede l’ora di ascoltarla nuovamente in concerto, augurandole di continuare a SORRIDERE come ha sempre fatto, il volto che si intravede nel banner pubblicitario sembra proprio essere quello di Naomi Scott, la cui presenza è confermata nell’atteso sequel.

