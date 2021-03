Lasarà disponibile da domani sunegli Stati Uniti e suin Italia ( ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È SA SAPERE ). Questa nuova versione dellaavrà una durata bella corposa di ben quattro ore e, per questo, HBO Max è venuta incontro a tutti quegli americani che, fra 24 ore circa, avranno bisogno di un certificato medico per assentarsi dalla scuola o dal lavoro diffondendo l’apposita documentazione (che abbiamo pubblicato più in basso).

Come potete vedere, il certificato è firmato dal Dr Ryan Choi, un nome che, per chi conosce bene i fumetti della DC Comics, non passa di sicuro inosservato: si tratta infatti del quarto personaggio a indossare il costume di Atomo dopo Al Pratt, Ray Palmer e Adam Cray.

Ecco, a seguire, la “giustificazione medica”:

La sinossi ufficiale della Snyder Cut:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Quanto attendete il film? Ditecelo, come sempre, nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!