Durante la promozione stampa della, Zack e Deborah Snyder hanno raccontato un curioso aneddoto relativo alle scene aggiuntive girate per la pellicola, nello specifico quelle relative all’incubo di Batman.

Chiacchierando della Snyder Cut sulle pagine dell’Hollywood Reporter, i due hanno spiegato che per la lavorazione del segmento in questione sono stati necessariamente riutilizzati i vecchi costumi di scena che, a quanto pare, erano decisamente malridotti.

Deborah Snyder descrive così la situazione:

Zack voleva rendere omaggio a quanto fatto con Joker da David Ayer, ma voleva anche aggiungerci del suo. Peraltro, era anche un passaggio ambientato nel mondo post-apocalittico e abbiamo provato svariati look. Un paio di giorni di lavoro dopo aver buttato su carta un po’ di schizzi del Joker. E per fortuna che era ambientato tutto nel mondo post-apocalittico perché dopo aver esaminato le tre maschere di Batman, che sembravano in buono stato, Ben se ne infila una che, all’improvviso, si strappa. Si era deteriorato tutto. I nostri costumisti li hanno sistemati col nastro adesivo.

Zack Snyder aggiunge:

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.