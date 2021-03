Snyder Cut: il regista parla del capitolo aggiuntivo e della questione “canone”

Qualche giorno fa la Warner Bros ha diffuso i titoli dei sei capitoli in cui sarà suddivisa lache uscirà il 18 marzo anche in Italia.

Durante una recente intervista il regista ha precisato che ci sarà un ulteriore capitolo finale intitolato “A Father Twice Over” e che fungerà da epilogo finale di 20 minuti: “Sono sette in tutto, sì“.

In un’altra intervista ha poi ribadito che il suo Justice League non fa parte del “canone” dei film dell’Universo DC ed è una cosa con cui ha già fatto i conti:

La Warner Bros sa che questo film, il mio Justice League, non fa parte del canone. Quello di Justice Whedon sì, è il progetto che ritengono ufficiale, mentre quello che ho fatto io non lo è. La trovo una dinamica interessante e a me sta bene perché l’unico modo per realizzare questo film in autonomia era proprio alla luce di questo: ammettere che non sarebbe stato canonico.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.