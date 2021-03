Volevamo far finta che i visti censura non esistessero, fare qualcosa senza ripensamenti e nel modo che ritenevamo migliore. È stato un approccio filosofico. Io ho sempre creduto nel valore delle conseguenze, nel senso del pericolo. Parliamo comunque di divinità che combattono contro gli uomini, che è il nocciolo della questione. Non esiste un vero scontro, gli essere umani non possono combatterli.

In una recente intervista con Variety ha parlato della decisione di rendere il suotanto violento da ottenere un divieto ai minori. Il regista ha motivato la scelta definendola frutto della volontà di esercitare “libertà creativa” e ha poi aggiunto:

La moglie e produttrice Deborah è poi intervenuta nel discorso aggiungendo:

Credo che il motivo sia anche che c’è bisogno di ripercussioni vere. A volte edulcorare o rendere tutto più adatto ai bambini è un atteggiamento un po’ irresponsabile perché dà l’idea che non esistano conseguenze.

Snyder ha poi aggiunto:

Se non mostri la violenza per quello che è, sminuisci la posta in gioco sotto ogni aspetto. […] A me piace un ritratto vero della violenza, non voglio indorare la pillola.

Nel corso di un’intervista con Entertainment Weekly, il regista ha svelato di aver proposto alla Warner Bros. un film su Atom con Zheng Kai nei panni del dottor Choi. L’attore fa una breve apparizione nella Snyder Cut, ma il regista lo voleva protagonista di un film tutto suo con cast cinese: “Era il mio obiettivo“.

Snyder intanto stasera sarà su Twitch con Joe Manganiello per annunciare una notizia (o mostrare qualcosa) su Justice is Gray, l’edizione in bianco e nero del suo film dedicato alla Justice League. Ha poi preannunciato di essere all’opera per organizzare delle proiezioni IMAX della sua trilogia al cinema. I dettagli saranno annunciati presto e si è raccomandato di fare attenzione agli annunci visto che gli eventi registreranno senza dubbio il tutto esaurito.

L’appuntamento è sul canale Twitch di ManVsGame stasera alle 22:30 per notizie sulla Justice is Gray.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

