Come vi abbiamo specificato in più occasioni, i dati attorno a uscite in streaming comesono parecchio nebulosi.

Quando si parla di dati in questi casi, infatti, si tratta sempre di stime, dato che tutte le compagnie operanti nel settore tendono ad avere delle strategie di comunicazione non proprio cristalline in merito ai numeri collegati alle varie uscite. Si tratta di considerazioni fatte sui dati catturati da agenzie di misurazione esterne o sulle informazioni rese note dalle compagnie durante le riunioni con gli azionisti.

Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato che il film di Zack Snyder dedicato al pantheon della DC Comics avrebbe generato un notevole incremento nei download dell’app di HBO Max, pari a circa il 60% nelle ultime settimane.

Oggi grazie a Slash Film, arriva invece un altro dato decisamente interessante. L’aggregatore Samba TV riporta infatti che 2,2 milioni di unità abitative si sono sintonizzate su HBO Max per assistere alla Snyder Cut nelle prime quattro settimane: il dato include tutti coloro che hanno visto almeno 5 minuti del film.

Uno sguardo più approfondito ai dati mostra, però, che le persone ad aver guardato tutti e 242 i minuti di durata sono circa 800.000, che equivale al 36% delle unità sopra riportate.

Il dato non è molto incoraggiante, ma come già detto si tratta di cifre parziali e raccolti da aziende di terze parti. Forbes, intanto, si è sbilanciato in ulteriori stime. Alla luce dell’incremento di iscritti ad HBO Max con l’uscita della Snyder Cut (almeno 1,48 milioni di download), il film dovrebbe contribuire alla generazione di 22,2 milioni di dollari mensili (che ammonterebbero a 266 milioni all’anno).

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

