Una nuova maglietta apparsa nel negozio online dei 30 Seconds to Mars, la band di Jared Leto, cita la battuta (tagliata) di Joker dalladi Justice League.

Si tratta, ovviamente, del momento in cui il clown principe del crimine dice a Batman la celebre frase che inzia con: “Viviamo in una società…“.

Vi abbiamo già parlato del fatto che si tratti di un momento tagliato dal film, ma questo non ha impedito che diventasse una frase da t-shirt, tra l’altro a scopo benefico. Il 50% dei proventi andrà devoluto alla American Foundation for Suicide Prevention.

La trovate cliccando qui.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.