Sonic 2 – Il Film sarà disponibile in Dvd, Blu-ray e 4K UHD a partire dal 9 agosto.

Nel comunicato stampa qua sotto trovate tutte le informazioni al riguardo:

PORTA A CASA UN’IMPERDIBILE AVVENTURA SUPER-SONICA

RICCA D’AZIONE PER TUTTA LA FAMIGLIA

In arrivo in 4K Ultra HD™+ Blu-Ray™ Steelbook, Blu-Ray™ e DVD

il 9 agosto 2022, insieme a un cortometraggio animato esclusivo!

Il riccio blu più amato del mondo è tornato per una nuova e spettacolare avventura in SONIC 2 – IL FILM. Dopo il successo al botteghino con oltre 4 milioni di incasso, il secondo capitolo della saga di Sonic è in arrivo il 9 agosto in Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray, Blu-Ray e DVDgrazie a Paramount Home Entertainment e Koch Media. I fan della serie potranno inoltre acquistare entrambi i film del franchise di Sonic The Hedgehog tramite la 2 Film Collection in arrivo in 4K Ultra HD + Blu-ray e DVD.

Le edizioni home video di SONIC 2 – IL FILM sono ricche di sensazionali contenuti extra, tra cui un nuovissimo ed esclusivo cortometraggio animato con le voci di Ben Schwartz nei panni di Sonic e di Colleen O’Shaughnessey nel ruolo di Tails. Inoltre, dai un’occhiata alle scene eliminate ed estese, goditi esilaranti blooper (le divertentissime papere), vai dietro le quinte con il cast per conoscere nuovi dettagli sulla realizzazione del film, scopri come Idris Elba ha sviluppato la voce di Knuckles, come Jim Carrey ha portato Robotnik ad un livello superiore e molto altro. Infine, non mancheranno delle fantastiche sorprese!

SONIC 2 – IL FILM contenuti extra

Commento del regista Jeff Fowler e della voce di Sonic Ben Schwartz

Cortometraggio animato: Sonic Drone Home—Sonic, Tails e Knuckles scoprono una discarica a Green Hills con un intruso familiare: uno dei droni di Robotnik!

Scene eliminate ed estese—Alcuni eventi che sono stati lasciati in sospeso: dai un’occhiata a queste scene eliminate ed estese mai viste prima!

Blooper—Divertiti con queste esilaranti papere!

Video Musicale— Kid Cudi—Stars in the Sky

Scopri il tuo team—Il cast ci porta all’interno della realizzazione del film e ci offre uno sguardo dietro le quinte.

Il potente tira-pugni: Knuckles— La troupe e l’Echidna in persona, Idris Elba, ci illustrano la storia del personaggio di Knuckles e il suo percorso di sviluppo.

Rapide risposte con Ben Schwartz—Un divertente, e veloce come Sonic, botta e risposta con Ben Schwartz per scoprire qualcosa di più sulla persona che si nasconde dietro al riccio blu.

Robotnik Reinventato—Jim Carrey ci racconta le origini del suo nuovo look ispirato ai videogiochi e come si è calato nel personaggio.

Un fratello per Sonic: Tails— Dopo aver doppiato il personaggio nei videogiochi per quasi un decennio, Colleen O’Shaughnessy ci accompagna nel divertente viaggio per portare Tails sul grande schermo!

SONIC 2 – IL FILM sinossi:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic (Ben Schwartz) non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik (Jim Carrey) è tornato con un nuovo alleato, Knuckles (Idris Elba), che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails (Colleen O’Shaughnessey), Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.