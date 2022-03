L’attoretornerà a doppiare Sonic inlungometraggio in arrivo nelle sale il prossimo 7 aprile.

E proprio recentemente lo stesso Schwartz ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui “sostituisce” il suo personaggio in uno standee in un cinema americano.

Trovate il divertente post qua sotto:

Sonic 2 – Il film sarà nei cinema dello stivale a partire dal 7 aprile.

Cosa ne pensate di questo standee della seconda pellicola cinematografica dedicata alla popolare mascotte della SEGA? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Ben Schwartz/Instagram