Da quando è stata ufficializzata la presenza di Idris Elba nel cast vocale didove dà la voce a, i social sono stati invasi da una serie di meme che ironizzavano sul quanto sarebbe finito per risultare sexy il personaggio doppiato dalla star londinese, universalmente acclamata per la sua bellezza e per il suo sex appeal.

Durante un’intervista rilasciata a Screen Rant, il regista di Sonic 2 – il film, Jeff Fowler, ha toccato proprio questa questione ammettendo di amare letteralmente i meme di Sexy Knuckles. Queste, nello specifico, le sue parole:

Oh mio Dio, è stato incredibile. Una cosa straordinaria e divertente. Non esiste nulla che sia etichettabile come cattiva pubblicità, come si suol dire, e fra l’altro non penso neanche che questa cosa potrebbe essere etichettata come cattiva pubblicità. È stata una roba esilarante. È stato grandioso ed è stata anche una meravigliosa maniera per dare il benvenuto a Idris Elba nella nostra piccola famiglia, nella nostra stramba, piccola famiglia di Sonic. Penso che lui stesso sia andato fuori di testa. Gli spedivo i meme dicendogli “È un’ottima cosa, è un’ottima cosa che stiano girando questi meme”. Li adoravo.

In un’altra intervista per Sonic 2 – il film con ET Online risalente a qualche giorno fa, anche Jim Carrey e lo stesso Idris Elba hanno parlato di Sexy Knuckles.

Jim Carrey ha detto:

Idris riesce a rendere più sexy anche il tavolino del caffè. Basta che ci appoggia sopra un piede e pensi “Dannazione, quel tavolino da caffé è così hot”.

Per poi aggiungere di essere molto lieto che Idris Elba si sia unito alla gang del film perché “tanto per cominciare è un grandissimo attore”.

Elba ha così commentato la questione di Sexy Knuckles in Sonic 2:

Dal mio punto di vista, non ho cercato in alcun modo di essere sexy. Stavo solo cercando di trovare una voce per un personaggio che non ha l’inglese come suo primo linguaggio e che fosse anche un po’ strana. Ma se per qualcuno è sexy… va benissimo!

La pellicola, lo ricordiamo, sarà dal sette aprile nei cinema italiani. Durante il junket virtuale del film anche noi di BadTaste abbiamo potuto intervistare il regista del blockbuster e non solo: abbiamo anche incontrato, per la seconda volta, Jim Carrey che interpreta Robotnik e che già avevamo intervistato per il primo film.

Trovate entrambe le interviste qua sotto:

Nel cast di Sonic 2 – Il film troviamo James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey, Idris Elba e, ovviamente, Jim Carrey.

