Ben Schwartz, doppiatore del porcospino blu nei film, ha provato a finire Sonic Adventure 2 per prepararsi per Sonic 3.

Durante una recente intervista con Screen Rant, Schwartz ha parlato della sua preparazione per le riprese di Sonic the Hedgehog 3, in particolare di quali giochi avesse giocato:

Sì, quindi ho scaricato Sonic Adventure 2 su Xbox. Ho iniziato a giocarci e ho trovato i controlli molto difficili. Per me non funzionano. Così ci ho giocato, sono arrivato a uno dei round di Knuckles in cui, per ore e ore, cerchi piccole cose, voli in giro alla ricerca di queste cose. E ho scoperto che i controlli erano così: semplicemente non li trovavo facili in quella versione. Vorrei avere l’originale, deve essere stato su Dreamcast, giusto? Sì, vorrei avere un Dreamcast. Avevo quel controller. Sento che sarebbe stato molto più semplice. È la stessa cosa quando gioco a Switch e gioco a N64, è troppo difficile. Anche giocando a Mario 64, è come se trovassi i controlli così difficili rispetto a quando avevo quel vecchio controller. Ma quindi quello che ho fatto è stato (non lo chiamo nemmeno imbrogliare, perché non ho finito il gioco) ho guardato un playthrough, per essere sicuro di guardarlo tutto. Ma ho dato il massimo e poi ho pensato: “Penso che mi ci vorranno così tanti giorni solo per capire come gestire questi controlli”. Quindi ho visto un playthrough ed è stato fantastico.

Inoltre, ci sono così tante cose specifiche. Ad esempio, a volte il mixaggio audio è pazzesco, a volte le voci sono una sopra l’altra, e la musica a volte è così forte, e la musica è fantastica. E la storia è… voglio dire, se giochi a quel gioco, Sonic Adventure 2, la storia è… non voglio rovinarla se le persone non l’hanno vista, ma ci sono colpi di scena in quella storia che non lo sono. Quindi l’ho adorato, ho guardato tutto, era come guardare un film. Era come mangiare popcorn e amare ogni minuto della mia vita, ma vorrei avere un Dreamcast, così potrei giocarci da solo.