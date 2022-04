In attesa di vederenelle sale (arriverà il 7 aprile nei nostri cinema) il regista(che ha diretto tutti e due i primi film) ha parlato in una recente intervista di un suo possibile coinvolgimento in un terzo film.

Intervistato da Collider Fowler ha rivelato che per ora non è coinvolto alla regia di un ipotetico terzo lungometraggio:

Niente mi renderebbe più felice, non sono ancora ufficialmente coinvolto in nessuno degli altri film, ma sono così orgoglioso di questo [Sonic 2], così orgoglioso del primo e così entusiasta nel sapere che i fan lo vedranno. Questi sono film davvero incredibili da realizzare.

Sonic 2 – Il film sarà nei cinema dello stivale a partire dal 7 aprile.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere il regista al timone di un terzo capitolo cinematografico di Sonic?

