è stato tagliato da, l’atteso sequel del fortunato film ibrido del 1996 che uscirà nei cinema americani e in streaming il 16 luglio. Il personaggio della puzzola francese fa parte da sempre dei Looney Tunes, recentemente è stato travolto dalle polemiche dopo che l’editorialista Charles M. Blow ha scritto un pezzo sul New York Times includendolo nella cultura dello stupro . Una scena tra Greice Santo e Pepé era stata girata a giugno 2019 da Terence Nance, primo regista del film, ma successivamente è stata tagliata dopo che è stato sostituito da Malcolm D. Lee. Il cammeo della puzzola, insomma, non ci sarà.

La scena in questione, secondo quanto riferisce Deadline, era ambientata in una specie di Rick’s Café alla Casablanca, ed era in bianco e nero. Pepé era un barista, e ci provava con una donna (Greice Santo): lui le baciava un braccio, e lei lo tirava indietro, lui si sedeva al suo fianco e lei gli versava addosso un drink. A causa di una sberla, la puzzola iniziava a ruotare sullo sgabello e veniva fermata da LeBron James. Il campione e Bugs Bunny stanno cercando Lola Bunny, e Pepé sa dov’è andata. A quel punto svela ai due che Penelope Kitty ha fatto emettere un ordine restrittivo nei suoi confronti, e di aver imparato che “Pepé non può toccare altri cartoni senza il loro consenso”.

Greice Santo è stata vittima di molestie ed è un’attivista in difesa delle donne (ha anche una non-profit chiamata Glam with Greice), e non ha preso bene la notizia del taglio della scena, perché in essa la puzzola trovava finalmente una donna capace di tenergli testa. Un portavoce dell’attrice ha affermato:

Per Greice era davvero importante essere in questo film. Sebbene Pepé sia un cartone animato, se c’è qualcuno che avrebbe voluto tirare una sberla a un molestatore come lui questi è Greice. Ora la scena è stata tagliata, e lei non avrà il potere di influenzare il mondo e le nuove generazioni che guarderanno Space Jam 2, mostrando ai bambini e alle bambine che il comportamento di Pepé è inaccettabile.

Non è l’unica controversia attraversata dai Looney Tunes ultimamente. Il New York Times ha infatti sottolineato anche come Speedy Gonzales porti avanti stereotipi nei confronti dei messicani. Il doppiatore Gabriel Iglesias ci ha tenuto a precisare che il personaggio non verrà cancellato dal film:

Sono la voce di Speedy Gonzales nel nuovo Space Jam. Significa che dovranno cancellare anche Gossamer? Non mi acchiappi, cancel culture, sono il topo più veloce di tutto il Messico!

La pellicola, diretta da Malcolm D. Lee

Lo script del nuovo film sarà meno incentrato sui campioni di pallacanestro rispetto all’originale. Nel cast dovrebbero essere coinvolti, insieme a LeBron James, anche Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Anthony Davis dei New Orleans Pelicans, Klay Thompson dei GSW, Diana Taurasi dei Phoenix Mercury e Chitney e Nneka Ogwumike dei Los Angeles Sparks.

Sonequa Martin-Green interpreterà la moglie di James.

Nel primo film, oltre a Michael Jordan, apparivano star come Larry Bird, Charles Barkley, Shawn Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson e Muggsy Bogues. Non vinse un Oscar come avrebbe voluto Elon Musk, ma un Grammy per la canzone originale “I Believe I Can Fly”.

A produrre la pellicola del nuovo film vi sono James e Ryan Coogler. Malcolm D. Lee dirige la pellicola, che uscirà il 16 luglio 2021. Il film è stato realizzato con un misto di riprese dal vero e animazione in digitale.