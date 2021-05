Qualche giorno fa la Warner Bros. ha annunciato l’edizione 4K Ultra HD di, il cult con, che arriverà in home video il, in tempo per l’uscita statunitense al cinema e su HBO Max di

La nuova edizione in 4K conterrà, come le edizioni precedenti, anche un commento audio da parte del regista Joe Pytka e di Bugs Bunny (Billy West) e Daffy Duck (Dee Bradley Baker), alcuni dietro le quinte e i video musicali “Fly Like and Eagle” e “Hit ‘Em High”.

Grazie a Collectors-Junkies, abbiamo inoltre uno sguardo all’edizione Titans of Cult, che sarà disponibile in Italia dal 6 luglio. La collana Titans of Cult mira ad omaggiare i grandi cult del cinema con steelbook in edizione limitata e gadget unici da collezione

L’edizione a 2 dischi include:

Il film Space Jam in 4K UHD e Blu-Ray

SteelBook da collezione

Una spilletta “A-OK”

Adesivi in vinile della Tune Squad e dei Monstars

Ecco una serie di immagini:

Titans of Cult 4K

Il nuovo film, diretto da Malcolm D. Lee, ricordiamo, uscirà nelle sale americane (e su HBO Max) il 16 luglio 2021 e a settembre in Italia.

