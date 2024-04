In una recente intervista per IndieWire, Kirsten Dunst ha parlato delle voci di corridoio che sono giunte anche alle sue orecchie riguardo a un potenziale Spider-Man 4 che funga da sequel alla trilogia di Sam Raimi e di un suo potenziale ritorno come Mary Jane.

L’attrice ha una posizione abbastanza chiara in merito e, smentite le voci in questione, ha ammesso in chiaro che non crede ci sia bisogno di questo quarto capitolo mai realizzato:

Non penso ne abbiamo bisogno. Non saprei. È stato così tanto tempo fa. Non ho idea di che storia ci potrebbe essere da racontare. Mi sembrerebbe che… non so, davvero. Dipenderebbe ovviamente dalla storia ma, al tempo stesso, non so se mi rimetterei più in gioco in un modo che… lasciamo piuttosto le cose come stanno, finché ne abbiamo ancora un bel ricordo. Capisci cosa intendo?.

