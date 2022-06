In occasione di una presentazione all’Annecy Festival, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, la Sony ha svelato una nuova immagine di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, che mostrava la Macchia (Spot), criminale al servizio di Kingpin nei fumetti che nel film avrà la voce di Jason Schwartzman.

I realizzatori hanno parlato con Cartoon Brew del personaggio sottolineando perché era perfetto da trasporre sul grande schermo in forma animata. Come spiegato da Joaquim Dos Santos:

Il suo inchiostro vivo non è solo un effetto, è arte che prende vita, ed è qualcosa che ha senso solo nell’animazione. Si può immaginare la Macchia come un tizio con un costume in un film dal vero di Spider-Man, ma non sarebbe altrettanto efficace.

Kemp Powers ha poi aggiunto:

Sin dall’inizio ci è sembrato un personaggio dal potenziale infinito, sia dal punto di vista visivo che narrativo. Anche perché quello non è il suo costume, è la sua pelle. La sua storia, la storia del Dr. Ohnn Spot, senza svelare nulla, sarà complementare al viaggio di Miles Morales in questo film.

Il primo dei due sequel di Spider-Man: Un nuovo universo sarebbe dovuto uscire quest’anno, il 7 ottobre, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarebbe dovuta arrivare l’anno prossimo, ma qualche mese fa lo studio ha annunciato che il primo uscirà invece il 2 giugno 2023, il secondo il 29 marzo 2024.