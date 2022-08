Spider-Man: Across the Spider-Verse, un gioco da tavolo svela la presenza di un altro Spider-Man

Spider-Man: Across the Spider-Verse, esattamente come Un nuovo universo, conterrà varie versioni dell’Uomo Ragno oltre a Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Punk e Spider-Man 2099.

Grazie alle immagini di un gioco da tavolo sul film apprendiamo infatti che nel lungometraggio animato sarà presente anche Scarlet Spider, ovvero Ben Reilly.

Ecco le immagini del gioco:

Il primo dei due sequel di Spider-Man: Un nuovo universo sarebbe dovuto uscire quest’anno, il 7 ottobre, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarebbe dovuta arrivare l’anno prossimo, ma qualche mese fa lo studio ha annunciato che il primo uscirà invece il 2 giugno 2023, il secondo il 29 marzo 2024.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com