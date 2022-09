Durante un’intervista recente, come riportato da Esquire, Jacob Batalon ha parlato di Spider-Man e del suo ultimo ruolo in Reginald the Vampire.

L’attore ha parlato della possibilità di interpretare un cattivo, una domanda calzante alla luce delle voci sul fatto che sia destinato a diventare Hobgoblin nei film di Spider-Man (voci che lui stesso ha alimentato, come si vede dall’immagine in calce):

Guarda, lo adorerei tanto. Quando studiavo recitazione tendevo a parti drammatiche e cupe piuttosto che comiche, ma poi ho scoperto che interpretare Ned e Reginald mi ha dato questa sorta di luce, e ho cominciato a smetterla di guardare tutto in senso negativo e a pensare a cose cupe. Hanno avuto con la loro presenza un effetto positivo sulla mia vita. Per il resto, sono curioso di fare altre cose. Magari non ne nell’immediato, ma sono di certo in cantiere.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Jacob Batalon nei panni di un cattivo in Spider-Man?