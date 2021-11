Spider-Man: No Way Home

Durante la promozione per il suo ultimo film, Il potere del cane , interprete di Mary Jane Watson nella trilogia didi, ha parlato apertamente di uno degli aspetti della produzione del franchise ripensando alla sua esperienza nei panni dell’interesse amoroso di Peter Parker.

In una recente intervista all’Independent, infatti, l’attrice ha parlato dell’enorme disparità nel compenso tra lei e Tobey Maguire, ammettendo quanto all’epoca la cosa non le desse fastidio:

La disparità di compenso tra me e Spider-Man era davvero estrema. All’epoca non ci avevo nemmeno pensato, non ci facevo caso. Pensavo “Ma è ovvio, dopotutto Tobey (Maguire) è Spider-Man“. Ma sapete chi era in primo piano nel poster del secondo film di Spider-Man? Spider-Man e IO!

Nonostante l’attrice abbia confermato che MJ non comparirà nuovamente in No Way Home, ha tuttavia espresso interesse all’idea di tornare a vestire i panni dell’iconica rossa.

Spider-Man: No Way Home sarà dal 15 dicembre al cinema in Italia.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

