Doporivedremoin altri cinecomic? Come raccontato a Deadline in una recente intervista, l’attore è già al corrente di alcuni piani.

Non si è sbilanciato molto, ma ha annunciato: “Mi sa proprio che sarò in altro film. Per il momento, dita incrociate“.

La star di A proposito dei Ricardo è poi tornata a parlare del suo ritorno:

Ero sotto shock. Sono sincero, all’inizio credevo che finita la trilogia di Sam Raimi, bellissima e splendida, fossero andati avanti. E invece sono ancora qui, mentre Sam è tornato nell’Universo Marvel con Doctor Strange [nel multiverso della follia]. È bellissimo.

Trovate tutte le notizie su Spider-Man: No Way Home in questa scheda.

Ecco invece il nostro speciale su tutto ciò che sappiamo su Spider-Man 4.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qui di seguito se avete un abbonamento a Badtaste+!