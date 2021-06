Poche settimane fa la Sony Pictures Animation ha annunciato i nomi dei registi scelti per il sequel di, che arriverà nelle sale il. Si tratta di

Oggi tocca al nome di un ingresso nel cast vocale: parliamo di Issa Rae, che interpreterà Jessica Drew, ovvero Spider-Woman. La notizia è stata confermata da più testate autorevoli anche se come al solito attendiamo un annuncio ufficiale.

Rae è nota per aver partecipato a progetti come Insecure, The Lovebirds, Hair Love, La piccola boss, e Il coraggio della verità – The Hate U Give.

Ricordiamo che a giugno 2020 è partita la lavorazione del sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, il film d’animazione Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman che è stato accolto in maniera unanimemente positiva dalla critica aggiudicandosi, oltre ai 375 milioni di dollari d’incasso, anche il premio Oscar per il miglior film d’animazione.

La major aveva annunciato a novembre che il nuovo episodio del Ragnoverso sarebbe arrivato al cinema l’8 aprile 2022, ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’uscita è stata rimandata al 7 ottobre 2022.

Il sequel sarà ancora più innovativo del predecessore stando al produttore Chris Miller:

Lo sviluppo di nuove tecniche artistiche rivoluzionarie per il prossimo film del Ragnoverso mi sta già lasciando a bocca aperta. Faranno sembrare il primo film antiquato al confronto.

