Durante un’intervista per il podcast Happy, Sad, Confused , Chris Miller e Phil Lord sono tornati a parlare di

I due produttori hanno svelato che, a dispetto del responso più che positivo riscosso dal film d’animazione, un test screening a metà produzione non andò molto liscio:

Per ogni singola cosa che abbiamo fatto abbiamo organizzato una proiezione a metà produzione che ci ha fatto pensare, guardandoci negli occhi: “Siamo spacciati, siamo assolutamente spacciati”. Anche per Spider-Verse! Abbiamo organizzato una proiezione di prova in Arizona e non è andata per niente bene.

Abbiamo così fatto qualche accorgimento, abbiamo capito cos’è che era stato apprezzato dal pubblico e ciò che invece non era stato capito. È un processo sempre in evoluzione, perché è il pubblico a dirti cosa vuole. Il tuo compito è capire il modo di dare agli spettatori ciò che non sanno di volere.