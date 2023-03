Spider-Man: Willem Dafoe sarebbe disposto a tornare nei panni di Green Goblin

Willem Dafoe ha ammesso di essere disposto a rivestire i panni di Green Goblin in un film di Spider-Man dopo esser tornato in Spider-Man: No Way Home.

Durante un’intervista con Inverse per la promozione del nuovo thriller Inside, l’attore ha detto che non gli dispiacerebbe tornare a interpretare Norman Osborn “se tutto fosse al posto di giusto, certo“.

Ha poi aggiunto:

Insomma, è un ruolo bellissimo. Mi è piaciuto il fatto che fosse un ruolo duplice. Quella di due anni fa e quella di recente sono state esperienze molto diverse, ma mi sono divertito in entrambi i casi.

Ricordiamo che Willem Dafoe tornerà a lavorare con Robert Eggers dopo The Lighthouse per la sua nuova versione di Nosferatu, il capolavoro espressionista di Friedrich Wilhelm Murnau.