Come abbiamo scoperto pochi giorni fa, anche in Italia i film di Spider-Man torneranno al cinema per festeggiare i cento anni della Columbia Pictures.

Tutti i film del franchise, partendo da quelli di Sam Raimi con Tobey Maguire, passando per quelli con Andrew Garfield per arrivare a quelli con Tom Holland, saranno riproposti in tutte e quattro le sedi dei cinema Arcadia, ovvero Melzo, Bellinzago Lombardo, Erbusco e Stezzano.

Il primo appuntamento, che sarà una collaborazione tra Badtaste.it e Arcadia Cinema, è fissato a lunedì 1 luglio alle 21:00

Queste, invece, le date di tutti gli appuntamenti

Lunedì 1° luglio – Spider-Man , anno 2002.

, anno 2002. Lunedì 8 luglio – Spider-Man 2 , anno 2004.

, anno 2004. Lunedì 15 luglio – Spider-Man 3 , anno 2007.

, anno 2007. Lunedì 22 luglio – The Amazing Spider-Man , anno 2012.

, anno 2012. Lunedì 29 luglio – The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro , anno 2014.

, anno 2014. Lunedì 5 agosto – Spider-Man: Homecoming , anno 2017.

, anno 2017. Lunedì 12 agosto – Spider-Man: Far From Home , anno 2019.

, anno 2019. Lunedì 19 agosto – Spider-Man: No Way Home, anno 2021.

Quali sono i film di Spider-Man che tornerete a vedere al cinema? Ditecelo nei commenti!

