Pareva che tutto stesse andando per il verso giusto in vista dell’apertura, prevista per marzo del 2022, delil nuovo albergo che, stando a quanto sbandierato dalla Casa di Topolino, farà letteralmente immergere gli ospiti nel mondo della saga ideata nel lontano 1977 da George Lucas per mezzo di un soggiorno caratterizzato da tutta una serie di esperienze costanti e immersive che andranno a configurare anche la “storia” che l’acquirente vivrà nella due giorni a bordo dell’astronave.

A novembre, il CEO Bob Chapek, durante il meeting di aggiornamento con gli azionisti per comunicare i risultati ottenuti nell’anno fiscale, aveva comunicato con trionfalismo che il Star Wars: Galactic Starcruiser era virtualmente già sold per quattro mesi malgrado il costo non proprio alla portata di tutte le tasche. Due adulti, in una stanza standard, in bassa stagione (agosto/settembre 2022) devono sborsare 4,809 dollari. Una famiglia di quattro persone caccerà fuori dal portafoglio ben 5,999 dollari. La cifra è destinata a crescere, anche se non si sa di quanto, se si sceglie il weekend o le suite, e se si visita in alta stagione.

Poi però, più che il Coronavirus e varianti connesse, è arrivato un video promozionale che la maajor ha diffuso online a fine novembre. Un video – che vi abbiamo segnalato in questo articolo – in cui la Disney Imagineer Ann Morrow Johnson faceva fare un tour esclusivo dell’albergo a Sean Giambrone, il protagonista della serie TV della ABC I Goldberg. Un video che, a voler essere buoni, potremmo definire “cheap” nella migliore delle ipotesi e che, difatti, nei giorni successivi al break online ha ricevuto critiche e dislike di ogni genere tanto che la Disney ha dovuto rimuoverlo.

Internet però non perdona. Se volete vederlo e giudicare voi stessi, lo trovate qua sotto

Come segnalato da Inside the magic, da svariati giorni si stanno registrando continue cancellazioni delle prenotazioni tanto che ora è possibile trovare posto per un soggiorno allo Star Wars: Galactic Starcruiser anche a luglio del 2022. E luglio tende a essere il mese più affollato dell’anno nei parchi Disney statunitensi. Un trend che era iniziato già da un po’ e che pare essersi incrementato negli ultimi giorni:

A quanto pare, ad aver portato molte persone a decidere di perdere la caparra sarebbe stato proprio il video promozionale di cui sopra che non avrebbe fatto fare una bella figura a una struttura che è stata percepita come scadente e non meritevole dei soldi che costa.

Vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi.