Steven Spielberg racconta come The Fabelmans riveli un suo segreto tenuto nascosto fino ad ora

In occasione dell’uscita nelle sale statunitensi di The Fabelmans (LEGGI LA RECENSIONE) Steven Spielberg è stato ospite di un programma della CBS, in cui ha parlato del film, aprendosi anche a questioni molto private. La storia, fortemente autobiografica, racconta infatti in maniera romanzata l’infanzia del regista, che precisa:

Ogni film che faccio è un film personale. Non faccio film che non ritengo abbiano lasciato qualche traccia di me in loro. The Fabelmans è stato per me catartico. Non l’ho mai dato per scontato, è stato un enorme privilegio realizzarlo e comprendere cosa ho appena fatto. È stato come [avere] 40 milioni per [andare in] terapia. Chi spende 40 milioni di dollari per una terapia?

Spielberg rivela poi come i suoi genitori, interpretati nel film dal Paul Dano e Michelle Williams, hanno accolto il progetto:

Mia madre era molto insistente. Mi diceva: “Steven, cosa racconterai della nostra storia? Della mia storia?” È stato qualcosa che hanno abbracciato. Il film è stato per me più una sorta di regalo per loro che una critica su come la mia vita e quella di mia sorella non è stata così rosa e fiori come le persone pensano.

Il film rivela inoltre un segreto che Spielberg ha tenuto nascosto fino ad ora: a 16 anni ha scoperto la relazione tra la madre e il miglior amico del padre, che poi portò al divorzio della coppia tre anni dopo.

Commenta il regista:

È un segreto che abbiamo condiviso per la maggior parte della nostra vita. Mio padre non l’ha mai saputo. Qualcosa che io credevo potessi seppellire e in un certo modo fare questo film mi ha fatto realizzare che ho portato questo fardello per tutto questo tempo e che ho dovuto processarlo col mio cuore e con la mia anima e una volta che l’ho fatto uscire ho potuto rimpiangere di non averlo condiviso con mio padre.

Qui sotto il video dell’intervista completa:

Vi ricordiamo che The Fabelmans arriverà nelle sale italiane il prossimo 22 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

