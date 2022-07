Secondo quanto rivelato da Deadline Steven Yeun (Okja, Nope) collaborerà nuovamente con il regista premio Oscar Bong Joon-Ho per il suo prossimo lungometraggio senza titolo che verrà prodotto dalla Warner Bros. il cui cast comprende anche Robert Pattinson.

Il resto del cast comprende anche Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo.

Bong Joon-Ho scriverà, dirigerà e produrrà il film per la sua casa di produzione, la Offscreen, insieme a Kate Street e alla sua Dooho Choi in aggiunta alla Plan B. Per il regista sudcoreano, si tratta della seconda collaborazione con la casa di produzione di Brad Pitt, la Plan B appunto, dopo Okja del 2017.

Il lungometraggio si basa sul romanzo Mickey7 scritto da Edward Ashton. La storia dell’opera è focalizzata su Mickey7, un Sacrificabile: un dipendente letteralmente “usa e getta” di una spedizione umana mandata a colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che bisogna intraprendere una qualche missione troppo rischiosa – se non suicida – l’equipaggio si rivolge a lui. Dopo che una delle sue iterazioni muore, viene ricreato un nuovo corpo che ha la memoria per la maggior parte ancora integra. Dopo la sua sesta morte, il settimo Mickey comprende quali sono i termini e i risvolti del suo peculiare impiego… e perché si trattava dell’unica posizione rimasta vacante quando aveva accettato il lavoro.

