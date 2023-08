In attesa di poter ammirare anche noi nelle sale How Do You Live?, ultimo film firmato dal maestro Hayao Miyazaki, lo Studio Ghibli ha stretto una collaborazione con Fernanda per realizzare dei profumi ispirati ad alcuni noti lungometraggi animati.

I primi tre profumi sono ispirati a Il castello errante di Howl, I sospiri del mio cuore e a Kiki consegne a domicilio.

Il primo ci chiama “White Bouquet” si ispira ai fiori del giardino segreto di Howl con note sentori di rosa, legno di cedro e giglio.

Il secondo si chiama “Classic Tea” e contiene note di tè nero, ambra e yuzu.

“Maria Regale” è invece il nome del profumo ispirato a Kiki e contiene note di pera, gelsomino e mughetto.

Al momento non è stata ancora annunciata la data d’uscita del film in Italia. Appena ne avremo notizia, vi aggiorneremo in merito.

