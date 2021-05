Dopo la Snyder Cut di Justice League un’altra director’s cut arriva ora all’attenzione del pubblico: quella di, film di Zack Snyder arrivato nelle sale nel 2011.

Il taglio del regista a quanto pare esiste, e in virtù di ciò Abbie Cornish e Jena Malone, due delle star del film, hanno voluto esprimere sui loro account social il sostegno per il progetto al grido di #ReleasetheSnyderCut.

Lo stesso Snyder ha recentemente dichiarato sulla questione:

Quello è un film scritto con il mio amico Steve Shibuya, con cui parlai tantissimo del progetto. Il film, nonostante la gente non l’abbia colto, per me è un film di denuncia per certi versi. È un film di genere come mi fu chiesto all’epoca.

“Perché hai vestito le ragazze in quel modo?” mi hanno chiesto e io ho sempre risposto: “Non le ho vestite io così, siete stati voi“.

L’ho sempre visto come un’accusa alla cultura pop, ma è stato criticato di aver fatto l’opposto, di sessismo, ma è stato bello realizzarlo e lo amo ancora oggi. Ha rappresentato la mia prima volta con una vera ristrutturazione radicale per rendere un film più commerciale. C’è una director’s cut di quel film ancora inedita. Lo voglio dire ad alta voce.