Sugarland Express, primo lungometraggio per il grande schermo di Steven Spielberg, spegne quest’anno cinquanta candeline. Per celebrare l’anniversario, al Tribeca Festival è stato organizzato un incontro col regista moderato da Variety, dove sono emersi alcuni interessanti retroscena.

All’epoca dell’uscita, il film ottenne buone recensioni, ma la Universal lo ritirò dalle sale dopo due settimane a causa degli scarsi risultati al botteghino. “Siete il primo pubblico a vedere ‘Sugarland Express’ in 50 anni“, ha detto il cineasta con un sorriso al pubblico presente.

La storia della pellicola si svolge quasi interamente in un’auto seguita da una carovana di veicoli della polizia, camioncini dei notiziari, guardoni. L’intervistatore chiede allora al regista se ha pensato al film durante il celebre l’inseguimento di O.J. Simpson nel 1994. “L’ho fatto! L’ho fatto!“, la sua risposta. “Ho detto: ‘M*rda, mi stanno rubando la scena!‘”

Sugarland Express segna anche la prima collaborazione del cineasta con il compositore John Williams. Ecco perché quest’ultimo è stato scelto:

Ero un fan sfegatato delle colonne sonore di John, collezionavo album di colonne sonore fin da quando ero bambino e mi sono ripromesso che se avessi mai avuto la possibilità di fare un film, qualunque esso fosse, avrei voluto che fosse lui a realizzarne la colonna sonora. Quando Sugarland è diventato realtà… una delle prime persone con cui mi sono messo in contatto è stato John. Ci siamo incontrati, abbiamo pranzato e quello è stato l’inizio di… questo è il nostro 51° anno di lavoro insieme.

Ma non solo: lavorare al film con i produttori Richard Zanuck e David Brown ha permesso poi al regista di realizzare l’anno successivo Lo squalo:

Avevano le bozze di questo libro nel loro ufficio che si chiamava Lo squalo. Non sapevo cosa fosse, ero incuriosito e sono andato dall’assistente di Dick e gli ho detto: “Posso leggerlo?“. L’ho letto durante il fine settimana e ne sono rimasto sconvolto. Gli ho chiesto se avrebbero preso in considerazione l’idea di farmi dirigere questo film, ma era già stato assegnato a un [altro] regista. Poi, circa un mese dopo, quando le cose non hanno funzionato, mi hanno offerto il film.