Durante una chiacchierata con Insider ha parlato die della Ayer Cut del cinecomic DC a cui abbiamo dedicato uno speciale il weekend appena passato.

Ecco le parole dell’attore:

[David Ayer] in sostanza mi disse: “Affronta questo viaggio con me, ti farò sembrare un figo e farò in modo che il tuo personaggio lasci un segno“. All’epoca non sapevo neanche quale fosse il mio personaggio. Ne ho parlato con David [Ayer] e so che avrebbe dovuto avere più spazio nella Ayer cut.

Ha poi svelato di aver ricevuto un’offerta per tornare in The Suicide Squad: Missione suicida e di averla rifiutata dopo averne parlato con suo padre Clint:

Per i film successivi non volevamo pagarmi [abbastanza]… non avevano una sceneggiatura per il film e quindi non sapevo per cosa avrei dato il mio consenso. Ho detto a mio padre: “Non vogliono darmi soldi“. Lui mi ha detto: “Se hanno davvero bisogno di te e se è una bella parte, accetta. Altrimenti lascia stare“.

È così giunto alla conclusione di rifiutare: