Superman Legacy: James Gunn dirigerà il film!

Anche se solo qualche settimana fa James Gunn spiegava che avrebbe anche potuto non dirigere Superman Legacy, il cinecomic che stava scrivendo, il filmmaker deve poi aver cambiato idea.

Con un post affidato a Instagram che potete trovare qua sotto, ha confermato che sarà proprio lui a dirigere la pellicola:

Sì, dirigerò Superman: Legacy che uscirà l’11 luglio 2025. Quando mio fratello ha visto la data d’uscita ha iniziato a piangere, gli ho chiesto perché e ha risposto: “È il compleanno di papà“. Non me ne ero reso conto. La strada fino a questo punto è stata lunga, mi era stato offerto Superman anni fa e all’inizio avevo detto di no perché non avevo una visione che fosse unica, bella e intensa che desse dignità a Superman. Poi poco meno di un anno fa ho avuto una visione, per molti versi incentrata sull’eredità di Superman e su come sia i suoi genitori aristocratici di Krypton che quelli delle fattorie del Kansas abbiano plasmato chi è e le scelte che fa. Perciò alla fine ho scelto di scrivere la sceneggiatura, mentre ero esitante a dirigere, nonostante il costante tormento di Peter Safran e altri (scusa, Peter). Solo perché scrivo qualcosa non significa che lo senta nelle ossa, visivamente ed emotivamente, a tal punto da voler trascorrere due anni a dirigerlo, specialmente non qualcosa di queste proporzioni. Ma il punto è che adoro questa sceneggiatura e sono incredibilmente emozionato di imbarcarmi in questo viaggio.

Superman Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn – Safran e arriverà nei cinema l’11 luglio del 2025. Sarà anche la prima volta che James Gunn si dedicherà alla regia di un film supereroistico dedicato a un “personaggio di Serie A” universalmente conosciuto come Superman, dopo aver lavorato con personaggi inizialmente meno noti ai non lettori di fumetti come i Guardiani della Galassia e Suicide Squad.

