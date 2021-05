Era inevitabile che gli impegni stampa diper Army of the Dead si sarebbero trasformati in una ghiotta occasione per parlare anche questioni collegate all’universo DC Comics. D’altronde, lo ricordiamo, il regista ha diretto film come L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman e Justice League (anche se, in merito a quest’ultimo, ci sono voluti quattro anni prima di poter effettivamente vedere la sua versione del kolossal cinefumettistico).

E durante un’intervista con RadioTimes, Zack Snyder ha anche commentato una notizia di qualche giorno fa, quella secondo la quale la Warner Bros vuole un film di Superman diretto da un regista nero e interpretato da un attore nero. A febbraio abbiamo scoperto che Ta-Nehisi Coates era stato incaricato dalla Warner Bros. di scrivere un nuovo film di Superman prodotto da J.J. Abrams. All’epoca dell’annuncio il progetto era stato definito un “reboot”, a riprova che la Warner Bros. avesse deciso di prendere una nuova strada con il supereroe alla stregua di quanto fatto con Batman. Gli ultimi rumour sembrano confermare il tutto.

La questione è stata così commentata da Zack Snyder:

La mia è una sensazione di affetto verso JJ Abrams, amo quello che ha fatto in passato. Sono interessato a vedere quello che accadrà, è una mossa audace, tosta che forse andava fatta fa tempo. Ma amo il Superman di Henry Cavill chiaramente. È lui il mio Superman. Poi non sono minimamente coinvolto in nessun processo decisionale della Warner per cui anche io devo solo aspettare e vedere come si manifesterà il tutto. Ma in superficie pare interessante.

Come abbiamo analizzato in un articolo su Fumetti, il personaggio afroamericano più interessante che abbia vestito i panni di Superman è probabilmente Calvin Ellis, che porta questo nome su Terra-23. Comparso per la prima volta durante Crisi Finale, era uno dei Superman chiamati a raccolta da quello principale nella battaglia finale contro Mandrakk [continua a leggere].

