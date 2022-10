Superman: si cercano sceneggiatori per il nuovo film con Henry Cavill

Si parla molto di Superman negli ultimi giorni dopo la sua apparizione in Black Adam con il volto di Henry Cavill.

Come noto, la Warner Bros. ha siglato con l’attore un accordo “una tantum” per il suo cammeo in Black Adam, e presto negozierà non solo ulteriori apparizioni nel DCU, ma anche un altro film in solitaria dopo L’Uomo d’Acciaio di Zack Snyder, diventato prioritario.

Proprio alla luce di una ritrovata priorità, la Warner Bros. è ora alla ricerca di sceneggiatori in grado di trovare la storia giusta da trasporre sul grande schermo.

In un articolo di Variety dedicato ai nuovi capi dell’Universo DC, il sito ha svelato che lo studio starebbe “sollecitando gli sceneggiatori” affinché facciano le loro proposte.

Dopo averlo tenuto in panchina per diversi anni, lo studio ha deciso di tornare a investire sul figlio di Krypton, soprattutto alla luce del grande entusiasmo scatenato dalla scena dei titoli di coda del cinecomic con The Rock. Come confermato da Henry Cavill in un post su Instagram qualche giorno fa, questo è soltanto l’inizio.

