Un paio di mesi fa abbiamo scoperto che, dopo, dirigerà un nuovo film in parte ispirato alla propria vita e ai suoi anni di crescita in Arizona.

Il cast ha già iniziato a prendere forma nelle ultime settimane, e infatti Seth Rogen è stato scelto per interpretare lo zio preferito del regista da piccolo, con cui godeva di ottimi rapporti. Accanto a lui troveremo Michelle Williams nei panni della madre del regista, mentre Paul Dano è stato invece scelto per interpretare una figura ispirata al padre del regista.

Prosegue invece la ricerca di un giovane attore che interpreti il personaggio protagonista, che non si chiamerà Steven, ma Sammy. Come riporta Broadwayworld, un casting call diramato dalla produzione precisa che per Sammy si cercano due attori: uno di 6-8 anni e uno di 14-18 anni.

Dallo stesso casting call apprendiamo che il titolo della pellicola sarà The Fablemans. Al momento non è chiaro se si tratta effettivamente del titolo, di un titolo provvisorio o del titolo di lavorazione, ma si tratta in ogni caso della prima volta che il progetto assume un’identità più specifica.

Il progetto sarà scritto da Spielberg assieme a Tony Kushner, sceneggiatore con cui ha già condiviso esperienze come Munich e Lincoln.

Le riprese partiranno, se tutto andrà secondo i piani, a luglio, mentre il film uscirà nel 2022.

Cosa ne pensate? Il progetto diretto da Steven Spielberg vi incuriosisce? Ditecelo qui di seguito nei commenti!