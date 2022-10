T.J. Miller non intende lavorare ancora con Ryan Reynolds: “Non capisco perché mi odi”

T.J. Miller ha raccontato durante The Adam Carolla Show di non godere di ottimi rapporti con Ryan Reynolds, con cui ha condiviso due film di Deadpool.

Il motivo è che crede che l’attore lo odi e ha raccontato in effetti di un episodio sul set di Deadpool in cui il collega chiese di girare un altro ciak appositamente per mortificarlo:

Mi trattò praticamente malissimo e fu molto cattivo […]. Mi disse: “Sai qual è la cosa bella di te, Weasel? Non sei la star, ma spieghi le cose in modo divertente e poi possiamo passare al vero film“. Stavo lì ad ascoltare e trovai tutto così strano, poi lasciai il set perché la scena era finita. Tutta la troupe era a disagio.

Ha poi aggiunto:

Disse quelle cose per un motivo ben preciso, perché a quanto pare non ero divertente quanto lui, no? E non avevo fatto più film di lui. […] Lavorerei ancora con lui? No, per niente. Ma gli auguro il meglio perché è un Deadpool fantastico. Non capisco solo perché mi odi, è così strano.

Ha riconosciuto, poi, che il suo parere potrebbe cambiare: “Ho detto certe cose su Michael Bay in passato, e ora siamo amici“, ha poi sottolineato che il regista ha “un’opinione ben precisa” di Reynolds dopo aver lavorato con lui a 6 Underground, pur non sbilanciandosi.

Ricordiamo che T.J. Miller è stato al centro di alcune polemiche prima dell’uscita di Deadpool 2 a causa delle accuse di molestia sessuale risalenti a dicembre 2017. Per un periodo si parlò della possibilità che l’attore venisse sostituito, ma alla fine la Fox decise di limitare semplicemente la sua presenza nella pellicola.