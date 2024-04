Edward Furlong, l’interprete di John Connor in Terminator 2 – il giorno del giudizio, ha parlato della sua esperienza sul set di Terminator: destino oscuro dove è stato chiamato a interpretare nuovamente – tramite la motion capture – il personaggio che viene velocemente eliminato all’inizio della pellicola.

Ospite del podcast di Michael Rosenbaum ha raccontato:

Mi hanno chiamato per fare un po’ di lavoro in motion capture e recitare la scena. Ho ricevuto la chiamata proprio quando stavo smettendo di bere. Mi hanno detto: “Vogliamo parlarti del nuovo Terminator”, così ho pensato: “Oh, è un segno. Grazie!”. Arrivo lì e mi dicono: “Sì, vogliamo che tu interpreti te stesso a 14 anni e poi ti uccideremo”. E ho subito pensato: “Ah, ca**o”.

E non capivo come avrebbero fatto. Non lo so, mi sembrava un po’ come una situazione da Che fine ha fatto Baby Jane? Quindi sono andato lì e ho fatto quello che dovevo fare: sapevo cosa stava succedendo. Provavo un misto di sentimenti contrastanti. Capivo che in quel momento non ero pronto per girare un intero film comunque. Ero anche un po’ contento… ero contento di riavere il personaggio per me stesso, anche se solo per un giorno.