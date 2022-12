Terminator: James Cameron ha discusso di un nuovo film, ma nulla è ancora deciso

Sembra proprio che, nonostante il tonfo colossale di Terminator: Destino Oscuro, non sia ancora detta l’ultima parola per la saga che, prima o poi, potrebbe nuovamente affacciarsi sul grande schermo stando a quanto rivelato da James Cameron.

Ospite del podcast Smartless, James Cameron ha spiegato che ha discusso di un possibile rilancio di Terminator ma che, allo stato attuale delle cose, non c’è nulla di definito.

Non è la prima volta che durante gli impegni stampa di Avatar 2 (LEGGI LA RECENSIONE) James Cameron si ritrova a parlare della saga di Terminator nata nel 1984 e proseguita con alterne fortune.

Di recente lo ha fatto proprio riflettendo sul tonfo di Terminator: Destino Oscuro il film che lui ha prodotto e che Tim Miller ha diretto riportando in scena sia Arnold Schwarzenegger che Linda Hamilton. Il problema, secondo il regista, è stata proprio l’incapacità di capire che non era una pellicola adatta al pubblico di oggi:

Ecco cosa è accaduto secondo me: il film sarebbe potuto sopravvivere con Linda, sarebbe potuto sopravvivere con Arnold, ma se ci metti Linda e Arnold, sai lei è sopra i 60 e Arnold sopra i 70, all’improvviso non è più il tuo Terminator, non è neanche il Terminator di tuo padre. Diventa il Terminator di tuo nonno. Solo che noi non l’avevamo compreso. Lo amavamo, pensavamo fosse fico fare questa specie di seguito direttamente collegato a un film uscito nel 1991. Quando il segmento più giovane del pubblico non era ancora nato e non lo sarebbe stato per altri dieci anni. Ma siamo stati ciechi.