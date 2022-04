In una recente intervista con THR , McG è tornato a parlare di, il film uscito nel 2009 che con un budget di 200 milioni di dollari ne incassò solo 125 negli Stati Uniti, per un totale di 371 milioni a livello globale.

Il regista ha prima di tutto parlato dell’accoglienza inaspettata:

Lo stavamo mostrando in segreto alla Warner Bros., avevo invitato dei fan di Terminator, persone che ne parlavano nei forum, e incontrammo delle resistenze. Io e [l’ex dirigente della Warner Jeff] Robinov ci guardammo dicendo: “Caz*o“.

Credevo davvero che avessimo qualcosa di grandioso tra le mani, e non si può dire che il film sia stato un flop, ma semplicemente non è andato bene come ci aspettavamo e non è stato accolto come volevamo all’epoca.