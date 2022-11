The Batman 2: Andy Serkis vorrebbe vedere un crossover con The Sandman!

In un’intervista con ScreenRant, Andy Serkis, interprete di Alfred in The Batman (LEGGI LA RECENSIONE) ha dichiarato che nel sequel gli piacerebbe vedere un crossover con The Sandman. Ecco le sue parole:

Non so a che punto siamo con Alfred ora. Non so proprio dove andremo a parare [col sequel]. Sono sicuro che Matt Reeves [regista del film] realizzerà qualcosa di incredibile, perché lo fa sempre. È un altro formidabile narratore che va sempre dritto al cuore. Per quanto riguarda i villain, mi piacerebbe vedere… Sandman. [ride] Un piccolo crossover. Penso che sarebbe interessante.

Il primo The Batman è stato acclamato dalla critica e amato dal pubblico e ha incassato 770 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 200. Il sequel, in cui tornerà Matt Reeves alla regia e Robert Pattinson nei panni del protagonista, è stata confermato ufficialmente lo scorso agosto: trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Per quanto riguarda The Sandman, vi ricordiamo che la prima stagione della serie tratta dai fumetti di Neil Gaiman è da agosto disponibile su Netflix. Recentemente, lo show è stato rinnovato per una seconda annata. Tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un crossover tra The Batman e The Sandman? Lasciate un commento!

FONTE: Screenrant