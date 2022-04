È ufficiale:si farà. Durante la conferenza di ieri sera tutta dedicata ai film Warner Bros. Pictures, infatti, lo studio ha annunciato il sequel del film di Matt Reeves.

Il capo di Warner Bros. Motion Picture Group Boss Toby Emmerich ha rivelato che il regista tornerà assieme a Robert Pattinson nei panni del Crociato di Gotham, anche se è ovviamente lecito aspettarsi il ritorno di Zoe Kravitz.

Reeves, come riportato da Deadline, è salito sul palco per ringraziare gli esercenti:

Grazie a tutti per l’incredibile supporto dato a The Batman. Non saremmo potuti essere qui senza la fede e l’entusiasmo di tutte le vostre squadre in tutto il mondo. Sono emozionato di tornare in questo mondo per il prossimo capitolo.