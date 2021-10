È passato oltre un anno dalla diffusione del primo trailer dedicato a. Le prime sequenze dal film di Matt Reeves furono mostrate proprio in occasione del DC Fandome ad agosto 2020 ed è ancora in occasione di un DC Fandome che la Warner Bros. ha scelto di mostrare un trailer nuovo di zecca del film atteso per il

Sulle note del nuovo tema di Batman composto da Michael Giacchino, il trailer ci regala un corposo assaggio delle atmosfere e dell’azione nel film di Matt Reeves colpito dal Covid-19 proprio nel bel mezzo delle riprese.

1 – L’incognita dell’Enigmista

Il trailer si apre con Paul Dano nei panni dell’Enigmista che viene circondato da poliziotti mentre si trova in un bar. Viene inquadrato da dietro, mentre il commissario Gordon assiste al suo arresto. A quel punto la cinepresa si sposta verso la tazza dell’Enigmista e ci mostra il suo interno: un punto interrogativo. In tal senso è interessante la scelta di non mostrare mai in volto il personaggio.

Anche nell’inquadratura in cui lo vediamo rinchiuso al Gotham General Hospital, con un collare al collo, la scena si ferma proprio prima che si veda in volto.

“Stavo cercando di contattarti” dice a un Batman preso dalla furia.

2 – La paura è uno strumento.

Quella luce nel cielo non è solo un richiamo, è un avvertimento.

Il trailer preannuncia un film molto più terreno e un Batman dalla morale molto più ambigua rispetto ad esempio a quanto fatto da Christopher Nolan, come aveva d’altro canto già anticipato Pattinson:

Batman non è un eroe. È un personaggio complicato. Sai, per quel che mi riguarda non credo che potrei mai interpretare un eroe nel senso canonico del termine, ci dev’essere sempre qualcosa di “sbagliato”. Credo dipenda anche dal fatto che ho un occhio più piccolo dell’altro.

3 – Indizi

Bruce indaga sull’Enigmista e analizza indizi e scatti sparsi sul suo pavimento.

I peccati di mio padre può essere una citazione a “Batman Peccati Paterni”, titolo che raccoglie la miniserie in sei parti scritta da Christos Gage e illustrata da Raffaele Ienco;

Mitchell: Un riferimento a Don Mitchell, sindaco della città di Gotham;

No more lies: basta bugie, una frase che troveremo per tutto il corso del film, anche sulle vittime dell’Enigmista;

Colson è un riferimento a Gil Colson, personaggio interpretato da Peter Sarsgaard così descritto dall’attore: “Sono un procuratore distrettuale, praticamente un politico che ha problemi a dire la verità”.

“Renewal is a lie”: il rinnovo è una menzogna, anche in questo caso l’Enigmista sembra stanco di sentire bugie dalla classe politica.

4 – Rosso

È il colore dei materiali promozionali ed è quello che resta più impresso dopo la visione del trailer. La sequenza con il razzo, il rosso dei tramonti, il rosso delle luci d’emergenza, addirittura il rosso della parrucca indossata da Zoe Kravits in una sequenza e soprattutto il rosso delle fiamme di tutta la strepitosa sequenza finale, con la Batman che infrange un muro di fuoco.

5 – Un enigma noto

“What’s Black and Blue… and Dead all over…? You”.

Verso la fine del trailer sentiamo un indovinello pronunciato dall’enigmista che ha qualcosa di familiare. L’enigma Si tratta di un indovinello sui giornali divenuto popolare negli Stati Uniti nel 20° secolo tra il 1917 e il 1939 che recitava:

What is black and white and red all over?

La risposta era “giornale” e giocava sull’assonanza tra la pronuncia inglese di “red” (rosso) e “read” (letto, participio passato del verbo leggere). L’indovinello in italiano è stato adattato in italiano con un riferimento al comunismo:

Quale giornale è rosso, bianco e nero? L’Unità

The Batman uscirà nei cinema il 4 marzo 2022, in Italia sarà disponibile dal 3 marzo.

Regista dell’atteso film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.