The Batman: Barry Keoghan tornerebbe volentieri nei panni di Joker nel sequel

Come sappiamo Barry Keoghan (Eternals) ha vestito i panni del Joker in una piccolissima ma incisiva scena (e anche in una sequenza tagliata) di The Batman, cinecomic DC diretto da Matt Reeves arrivato nelle sale a inizio anno.

Non sappiamo se il noto villain tornerà nel sequel del cinecomic annunciato qualche tempo fa dalla Warner Bros., tuttavia l’attore ha recentemente parlato con GQ UK del personaggio e della sua apertura ad un ritorno nel sequel sempre diretto da Matt Reeves.

Riguardo al trucco del Joker l’attore ha rivelato di aver spinto molto affinché il team di professionisti non toccasse il suo naturale colore degli occhi:

Volevo una sorta di umanità dietro al trucco. Voglio che la gente si relazioni con lui…che sappia che si tratta di una facciata che lui indossa. È un tipo a pezzi.

Ancora non sappiamo se rivedremo effettivamente Joker nel sequel del film, Keoghan, tuttavia, si dice apertissimo alla proposta, se questa arrivasse:

Non appena arriverà quel tipo di chiamata, sarò a bordo.

Il primo The Batman è stato acclamato dalla critica e amato dal pubblico e ha incassato 770 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 200.

