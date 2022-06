Christian Bale ha ammesso di non aver ancora visto The Batman, il cinecomic di Matt Reeves con Robert Pattinson che ha rilanciato la saga del Crociato di Gotham sul grande schermo.

La star inglese ne ha discusso durante la promozione stampa di Thor: Love and Thunder, il film di Taika Waititi prodotto dai Marvel Studios che sarà nei cinema a partire dal prossimo 6 luglio.

Christian Bale ha interpretato Batman per ben tre volte nelle pellicole dirette da Christopher Nolan uscite, rispettivamente, nel 2005, nel 2008 e nel 2012 e in merito a questa nuova iterazione cinematografica del popolare personaggio della DC Comics spiega:

Non l’ho ancora visto. Lo vedrò. È straordinario pensare a quanti pochi film io veda. Ogni volta che lavoro con un nuovo regista, quando dico che ho visto solo un paio dei suoi film, mi guarda e mi dice “Ma stai scherzando?”. Mi piace davvero assaporare a fondo un film, per questo non ne guardo troppi. Ma lo guarderò (The Batman, ndr.), lo guarderò di sicuro. Robert è un attore fantastico. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato un po’ prima che lo girasse e ho sentito cose splendide.