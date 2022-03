The Batman

Nel corso di una chiacchierata per Hot Ones durante la promozione diha parlato del suo Pinguino e nello specifico del trucco impiegato per dare vita al personaggio.

Secondo l’attore è stato liberatorio vestire i panni del personaggio pur con tutte le protesi:

Per me è stata assolutamente una liberazione. Credevo che sarebbe stato limitante, dico sul serio. Credevo che mi sarei sentito oppresso da tutto quel trucco, ma alla fine è stato l’esatto opposto. Il trucco progettato per il Pinguino si muoveva allo stesso modo delle sopracciglia, delle guance, del sorriso, è stato pazzesco caz*o. Non ho temuto neanche per un attimo che si sarebbe visto Colin.

