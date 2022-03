Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Abbiamo già parlato nel dettaglio del personaggio misterioso interpretato dain, ma grazie a una recente intervista con Matt Reeves apprendiamo ulteriori dettagli.

Come raccontato dal regista, che ha ribadito che si tratta effettivamente di Joker, in origine ci sarebbe dovuta essere un’altra scena:

Il film non è una storia delle origini di Batman, si tratta dei suoi primi giorni [da vigilante], perciò è più una storia delle origini degli acerrimi nemici di Batman. […] La scena tagliata, che a un certo punto diffonderemo, è una scena in cui Batman è tormentato perché l’Enigmista gli scrive e lui non capisce perché, perciò inizia a voler indagare su questo assassinio. Va così da un altro assassino che ha già conosciuto in questi primi due anni, che non è esattamente l’assassino che conosciamo. [..] Qui abbiamo un Joker che non è ancora il Joker. Nella scena che vedrete in futuro vi accorgerete del lavoro che abbiamo fatto sul suo aspetto. Lo abbiamo posizionato in modo tale da creare suspense, visivamente lontano, volevo creare una versione del personaggio unica ma al contempo rispettosa delle sue radici.

Il sorriso di questo Joker è motivato da una patologia:

Ha una malattia congenita, perciò non sa smettere di sorridere. […] Mi era venuto in mente The Elephan Mant perché amo David Lynch, così proposi: “Magari [questo Joker] non è caduto in una vasca di prodotti chimici e non è neanche come in Nolan pieno di cicatrici di cui non si conosce l’origine. E se fosse una cosa dalla nascita che gli impedisce di smettere di ridere? Se avesse avuto questa reazione molto cupa dopo aver trascorso una vita a essere osservato in un certo modo dalle persone?“.

Reeves ha concluso dicendo che in un montaggio del film Jokera era completamente assente, ma che la sequenza finale è stata tenuta per dare più vigore alle parole finali di Selina Kyle sul fatto che “Gotham non cambierà mai”.

